Эколог Шевченко: Власти Краснодара виноваты в последствиях подтопления

Власти Краснодара не следят за состоянием ливневок в городе, что усугубляет последствия подтоплений. Таким мнением поделился эксперт Дмитрий Шевченко, сообщает rostovgazeta.ru .

В центральной части города никогда не было ливневок. Это не отрицают местные власти. Каждый раз перед выборами кандидаты обещают исправить ситуацию, но на деле никто ничего не предпринимает.

В других районах ливневки уже очень изношенные. Они требуют чистки и реконструкции. Есть еще одна актуальная проблема – канализационных сетей не хватает для нужд населения большого города, поэтому люди незаконно врезаются в ливневки и сливают различные отходы.

Эксперт уверен, что решит проблему можно быстро и эффективно. Во-первых, должны подключиться местные жители. В период сухой погоды им достаточно следить за состоянием люков и обращаться в службы при звуках журчанья воды. Во-вторых, вопросом должны заниматься местные власти.