Эколог Шевченко: Власти Краснодара виноваты в последствиях подтопления
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Власти Краснодара не следят за состоянием ливневок в городе, что усугубляет последствия подтоплений. Таким мнением поделился эксперт Дмитрий Шевченко, сообщает rostovgazeta.ru.
В центральной части города никогда не было ливневок. Это не отрицают местные власти. Каждый раз перед выборами кандидаты обещают исправить ситуацию, но на деле никто ничего не предпринимает.
В других районах ливневки уже очень изношенные. Они требуют чистки и реконструкции. Есть еще одна актуальная проблема – канализационных сетей не хватает для нужд населения большого города, поэтому люди незаконно врезаются в ливневки и сливают различные отходы.
Эксперт уверен, что решит проблему можно быстро и эффективно. Во-первых, должны подключиться местные жители. В период сухой погоды им достаточно следить за состоянием люков и обращаться в службы при звуках журчанья воды. Во-вторых, вопросом должны заниматься местные власти.
«Каждый новый мэр заявляет, что решит проблему канализации. Мол, власти разберутся, составят карту сбросов, найдут виновных. Но проблема не решается. Они просто не хотят браться за системные вещи», - говорит эколог Дмитрий Шевченко