Эколог уверена, что россияне будут нарушать запрет на купание в Анапе

Эксперт выразила надежду, что отдыхающие в Анапе не заболеют. Виктория Погорелова уверена, что многие россияне отказываются принимать во внимание обстоятельства, запрещающие купание в море. Туристы аргументируют свою позицию тем, что планировали отпуск на протяжении всего года. Они не намерены отказываться от отдыха.

«Это то, о чем я вам и говорила еще месяца три назад. Наши люди поедут в Анапу, в море полезут. И остановить это будет сложно. Будем надеяться, что никто чего-то серьезного там не подхватит», — отметила эколог Виктория Погорелова.

По информации издания, Роспотребнадзор на данный момент запрещает купание в море на берегу Анапы. В ведомстве предупреждают, что сохраняется высокий риск заражения кожными инфекциями. Наиболее опасно проглотить морскую воду. Загорать также не рекомендовано. Очевидцы в соцсетях пишут, что некоторые граждане нарушают запрет и купаются.

«Но людям не доходит. Ладно, уже пожившие взрослые, которые считают, что дожил до 40 лет — можно отправляться на погост. Но детей-то своих туда зачем пихать?» — сообщили очевидцы.

По информации издания, в соцсетях люди обсуждают, можно ли ехать отдыхать в Анапу. Одни выступают категорически против. Другие считают, что море в населенном пункте всегда было грязным. По информации издания, сезон уже начался. В море можно наблюдать играющих детей. На берегу также есть люди, которые загорают.

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