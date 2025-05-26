Топ-5 деревянных изб и теремов для летнего отдыха в Подмосковье

Московская область стала лидером (19% от числа предложений по России) по числу изб и теремов, доступных в аренду для туристов, выяснили аналитики «Авито». Уточняется, что средняя стоимость аренды в регионе составляет 11,7 тыс. рублей в сутки, а число предложений за год выросло в 2,7 раза. Эксперты сервиса составили для интернет-издания «Подмосковье сегодня» топ-5 мест с деревянными домами, где москвичи могут провести летние выходные.

Теремок-музей

На первом месте — Теремок-музей, который расположен в Пушкинском городском округе, микрорайоне Заветы Ильича по улице Карла Маркса. Это домик для отдыха семьей в настоящем русском стиле. Здесь есть пианино и уникальные фото зоны. Для гостей установлены качели, массажная кровать, а на территории имеется зона для мангала и парковка.

За дополнительную плату можно воспользоваться сауной или посетить платную рыбалку. А еще — сюда можно с питомцами. Стоимость от 70 тыс. рублей за сутки.

Фото: [ городская доска объявлений ]

Современный терем

Еще один современный терем находится в Серпухове, на территории Верхнее Шахлово-1 по улице Венский Лес. Домик подходит для двух человек. В нем есть спальня, гостиная с камином, кухня и санузел. На территории также имеется зона для мангала, костровая зона, парковка и терраса.

Для комфорта гостей имеется интернет и лофт-зона, где можно наблюдать за звездами. Доступно бесконтактное заселение. Стоимость за сутки — 13 тыс. рублей.

Фото: [ городская доска объявлений ]

Домик в Горышкино

Однокомнатный домик площадью 48 квадратных метров можно арендовать за 7,5 тыс. в сутки в Одинцовском городском округе, деревне Горышкино. Для гостей имеется парковочное место, шезлонги, зонт от солнца и садовая мебель. Также на участке располагается мангальная зона.

Дом подходит для одного или двух гостей, поэтому не предусматривает аренду для семей с детьми и животными. Недалеко от участка расположены парк, усадьба, дом-музей, конный завод и питомник экзотических животных.

Фото: [ городская доска объявлений ]

Просторный коттедж

Коттедж площадью 260 квадратных метров находится в селе Петровское (Истра). На двух этажах деревянного дома расположено шесть комнат, в которых могут разместиться до 10 гостей. Владельцы предупреждают, что коттедж не подходит для проведения шумных вечеринок, а позиционируется как место для семейного отдыха с детьми.

Гостям предлагают насладиться видом сквозь панорамные окна, приготовить шашлык или поиграть в настольный теннис. Аренда коттеджа обойдется в 18 тыс. рублей в сутки.

Фото: [ городская доска объявлений ]

Дом в Щадрино

Рубленный дом площадью 160 квадратных метров сдается в деревне Щадрино Дмитровского городского округа. Двухэтажный терем расположен на охраняемой территории вблизи леса, заявляют владельцы. Гостям предлагают размещение в четырех изолированных спальнях, в доме есть оборудованная кухня и гостиная с большим столом на 12 человек.

Отдыхающим доступен мангал, а также баня за отдельную плату. Стоимость проживания в избе на природе составляет 15 тыс. рублей в сутки.

Фото: [ городская доска объявлений ]

Ранее были названы топ-5 городов для путешествия на июньские выходные из Москвы.