«Рыбы способны вырастать до 30 кг»: экологи выпустили более 350 белых амуров в реку Томь

По информации издания, акцию провели экологи местного предприятия. Более 350 белых амуров вырастили в Беловском рыбном хозяйстве. Рыбы способны вырастать до 30 кг и достигать более 1 м в длину. В настоящее время вес каждой рыбы находится в пределах одного килограмма. Возраст и вес амуров позволит им адаптироваться к новым условиям обитания, чтобы пережить зиму.

Как поясняет издание, выбор именно белых амуров для зарыбления водоемов был сделан экологами осознанно. Эта порода рыб выполняет функцию естественных мелиораторов, эффективно очищая дно рек и озер от излишней водной растительности. Перед проведением мероприятия специалисты получили экспертное заключение от ученых Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии. Работы проводились при участии сотрудников Верхнеобского территориального управления Росрыболовства.

По данным издания, за последние три года предприятие выпустили в кузбасские и сибирские реки более 100 тыс. мальков нельмы, муксуна и хариуса. Специалисты таким образом поддерживают популяцию редких видов рыб, а также более 4 тыс. взрослых толстолобиков для естественной мелиорации.

Ранее сообщалось, что ежегодная посадка деревьев прошла в парке «Лосиный остров».