Более 38 тыс. одиннадцатиклассников сдадут ЕГЭ в Московской области

В текущем учебном году в регионе более 38 тыс. выпускников 11‐х классов будут сдавать ЕГЭ, а свыше 100 тыс. девятиклассников — ОГЭ. О мерах поддержки учащихся в период подготовки и сдачи экзаменов рассказала вице‐губернатор Московской области Людмила Болатаева.

Ключевой элемент подготовки — серия тренировочных экзаменов, которые прошли все выпускники. Тренинги не сводились к формальной проверке знаний: они помогали школьникам привыкнуть к процедуре экзамена, отработать ключевые навыки и снизить тревожность перед реальными испытаниями.

Для педагогов, которые будут задействованы в организации экзаменов, провели 4 практические тренировки. Всего в проведении ЕГЭ задействуют 255 пунктов проведения экзаменов и более 15 тыс. учителей. Аналогичная работа проведена и в рамках подготовки к ОГЭ: для школьников организовали 3 тренировочных мероприятия, а для педагогов‐организаторов — 6 практических занятий.

График первых экзаменов уже утвержден:

1 июня одиннадцатиклассники начнут сдавать ЕГЭ — в этот день пройдут испытания по истории, литературе и химии;

2 июня стартует ОГЭ для девятиклассников: первым экзаменом станет математика.

