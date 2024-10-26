Президент Сербии назвал российскую экономику фантастической из-за ее стабильности.

«Должен признаться, меня удивляет стойкость российской экономики, и я поздравляю их с этим. Набиуллина — гений», — отметил президент Сербии Александр Вучич.

Спикер также отметил, что многие лидеры стран восхищаются развитием российской экономики. Он поддерживает данную точку зрения, но предпочитает также открывать вторую сторону медали. Президент Сербии Александр Вучич заявил, что проблемы в российской экономике также присутствуют.

Все они напрямую связаны с развитием в условиях военного времени. В частности, в России снова увеличили ключевую ставку. Теперь показатель достиг 21%, на что не обратили внимание СМИ Сербии. Александр Вучич пояснил, что это значит для населения. Например, кредиты выдают россиянам под 30% годовых. Заметно растет инфляция. На данный момент в республике все показатели примерно в два раза ниже, чем в России.

Ранее сообщалось, что Набиуллина предупредила о рисках замедления роста мировой экономики.