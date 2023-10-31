Экономист Голубовский указал на признаки того, что Китай готовится к войне

Экономист Дмитрий Голубовский высказал мнение, что Китай готовится к войне и указал, что об этом свидетельствует, пишет интернет-издание « Абзац ».

Экономист проанализировал данные государственного статистического бюро КНР. Так, объемы производства крупных государственных предприятий выросли на 3,8% по сравнению с данными отчетного периода прошлого года. Причем показатели в определенных секторах снижаются, а именно в промышленном, обрабатывающем и производственном.

Темы роста внешней торговли, заявленные правительством КНР, не соответствуют темпам росту внутреннего кредитования. В свою очередь этим данным не соответствует индекс роста промышленности.

«Я задаю себе вопрос: «А что отражает у вас рост промышленности?» И прихожу к выводу, что китайцы сейчас очень резко нарастили производство вооружения. Китай готовится к войне», - рассказал «Абзацу» эксперт Голубовский.

Эксперт Дмитрий Голубовский отмечает, что политическая обстановка на внешней арене доказывает его предположения. Китай готовится к войне с США, поэтому активно наращивает производство вооружения.

В период с 29 по 31 октября в Китае проходит форум по безопасности «Сяншань», на котором собрались делегации более чем из 90 стран. Министр обороны РФ Сергей Шойгу представляет позицию России.

Конфронтационная повестка, навязанная Западом миру, - это главная проблема, которую необходимо разрешать. С таким обращением Сергей Шойгу выступил на форуме в Пекине.

В последнее время Китай и Россия начали активное сотрудничество в разных отраслях экономики. Взаимопонимание налажено и при решении политических вопросов. Президент Владимир Путин не раз отмечал, что подобного согласия удалось достичь путем многолетней работы. Главный принцип - не вмешиваться во внутреннее развитие страны.