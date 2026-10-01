Путин: ООН управляется менее коллегиально, чем задумано, и требует реформы

По словам главы государства, к Организации Объединенных Наций сейчас есть обоснованные замечания. Он отметил, что ООН управляется менее коллегиально и демократично, чем было задумано при ее создании. Путин подчеркнул, что трансформация организации состоит не только в расширении Совета Безопасности, но и в добавлении нового содержания работы всемирной структуры. Российский лидер добавил, что Москва поддерживает справедливую реформу ООН. Однако, по его мнению, она невозможна без консенсуса, которого в текущих условиях достичь трудно.

Ранее Путин заявил о поворотном моменте в развитии мира.