Путин: мир подошел к решающему поворотному моменту развития

Президент России Владимир Путин, выступая на пленарной сессии международного дискуссионного клуба «Валдай», заявил, что мир подошел к решающему поворотному моменту развития. Об этом сообщает РИА Новости .

По словам российского лидера, дело далеко не только в политике. Он отметил, что политика, как всегда, производна от глубоких изменений. Путин подчеркнул, что текущий этап является переломным, но не стал уточнять, какие именно процессы имеет в виду. Из его выступления следует, что речь идет о фундаментальных сдвигах, затрагивающих основы мирового порядка.

Заявление прозвучало на фоне продолжающихся глобальных трансформаций и роста напряженности в международных отношениях.

Мероприятие клуба «Валдай» традиционно собирает политологов, историков и журналистов. Путин выступает на этой площадке регулярно. В этот раз его речь была посвящена мировым процессам и их влиянию на Россию. Дальнейшие заявления президента ожидаются в ходе дискуссии.

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