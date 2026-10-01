Психолог назвала уход Роналду из сборной проявлением сверхкомпенсированного нарциссизма

Для многих болельщиков эта новость звучала как нечто невозможное — даже самые убежденные скептики долго отказывались в нее верить. Но Криштиану Роналду, два десятилетия олицетворявший сборную Португалии, похоже, поставил в этой истории точку. Причем сделал это громко и со скандалом. Развязка наступила в разгар подготовки команды к матчу Лиги наций против Дании, сообщил rosbalt.ru.

О случившемся сообщило авторитетное спортивное издание O Jogo. По его данным, капитан воспринял роль запасного как личное оскорбление и решил бесповоротно: он больше не игрок национальной команды. Собрав вещи, форвард покинул отель, не попрощавшись ни с кем из партнеров.

Дальше события развивались стремительно. Как передает инсайдер Педро Сепульведа (Marca), когда в Португальской футбольной федерации осознали масштаб случившегося, 72-летний Жезуш вместе с президентом организации ночью помчался в аэропорт Копенгагена — попытаться перехватить футболиста.

По данным СМИ, Роналду слушать тренера не стал: поднялся на борт частного джета и взял курс на Мадрид. Чтобы хоть как-то сгладить ситуацию и вернуть легенду, Жезуш — вопреки своим же вчерашним словам о непреклонности — пообещал публично извиниться перед Роналду сразу после вечерней игры с датчанами. Впрочем, судя по всему, на этот раз Криштиану сжег мосты окончательно.

Уход из сборной накануне важного матча — да еще в такой ультимативной форме — немедленно стал поводом для жарких споров среди специалистов. Психолог Наталья Фомина прокомментировала «Росбалту» поступок футболиста.

«В поведении Криштиану Роналду мы наблюдаем классическую проявленность сверхкомпенсированного нарциссизма. На протяжении двадцати лет его эго питалось абсолютным признанием, статусом спасителя и незаменимого лидера. Для личности такого типа потеря статуса „первого“ и перевод в категорию ситуативных игроков (выход на 30 минут) воспринимается не как спортивное решение, а как экзистенциальная угроза, разрушение идентичности», — отметила эксперт.

Эксперт обратила внимание и на другие детали инцидента.

«Потеря контроля вызывает так называемый „нарциссический гнев“. Побег из сборной без прощания — это защита: Роналду сам наносит удар и уходит первым, чтобы избегнуть ситуации, где отвергнутым оказывается он. Это реакция сверхвеличия, сталкивающегося с неизбежной биологической и профессиональной увядаемостью, с которой такое эго смириться не способно», — психолог Наталья Фомина прокомментировала «Росбалту» поступок футболиста.

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