Пять советов: как сэкономить на утильсборе при покупке авто в 2027

С 2027 года покупателям автомобилей предстоит учитывать новые расходы, связанные с утильсбором. Однако грамотный подход способен заметно снизить финансовую нагрузку. Ниже — пять практических рекомендаций, сообщил tagilcity.ru.

По информации издания, эксперты поделились такими рекомендациями:

Мощность имеет значение. Тем, кому достаточно 160 л. с. и кто ввозит машину частным порядком для личного пользования, беспокоиться не о чем — льготные ₽3400 сохранятся. Именно этот порог разделяет рынок: от 161 л. с. и выше действует иная шкала и другие суммы.

Локализация в плюс. Автомобили российской сборки и глубоко локализованные модели — среди них Лада, Хавал, часть китайских брендов с местным производством — пострадают меньше. Платеж распределяется между государством и производителем и реже перекладывается напрямую на покупателя.

Не откладывайте на январь. Если в 2027 году планируется покупка машины мощнее 160 л. с., особенно через параллельный импорт, разумно ускориться — октябрь–ноябрь 2026 года. Дилеры могут закладывать будущие расходы в цену заранее.

Торг уместен. Слабый спрос и крупные складские запасы — по данным «Автостата», это порядка ₽350–400 тыс. новых машин — работают против резкого скачка цен.

Не забывайте о льготах для многодетных. В июне 2026 года в Госдуму внесли законопроект о частичном или полном возврате утильсбора для семей с тремя и более несовершеннолетними детьми. Если инициативу примут, она заработает с 1 января 2027 года. Пока это лишь предложение, но держать его в поле зрения стоит.

Ранее эксперт Серебряков рассказал, что зимние шины в России выросли в цене на 6,6% за год.