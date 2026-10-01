Канадская нефть против российской: эксперт рассказал, почему Оттава не может демпинговать

Экспорт нефти невозможен без развитой сети трубопроводов и нефтеналивных терминалов в портах. Однако одного этого недостаточно — нужно, чтобы сырье кто-то покупал, а добывающие компании выходили в прибыль, сообщил oilcapital.ru.

По современным меркам себестоимость добычи в Канаде невысока: нефтяные пески, представляющие собой буквально песок, пропитанный нефтью, обходятся примерно в $16,2 за баррель, а обычная нефть — в $11,9 за баррель, отмечено в статье издания.

По данным издания, это вовсе не значит, что канадские компании могут позволить себе демпинг. В карьерах с нефтяными песками добывают битум — чтобы прокачивать его по трубам, приходится добавлять разбавитель (нефтяной конденсат), на который приходится около 30% объема.

В результате, по оценке Банка Канады, точка безубыточности для нефтяных песков составляет $50 за баррель, а для обычной добычи — $57. Для сравнения: в России, по оценке Rystad Energy, этот показатель для новых проектов равен $47, а в странах Персидского залива — $27. По данным издания, полномасштабное возвращение арабской нефти на рынок способно лишить канадские компании прибыли.

По информации издания, в любом случае на выходе получается специфическое сырье. 80% экспорта приходится на тяжелую высокосернистую нефть, требующую дорогостоящей переработки на сложных современных НПЗ. В противном случае при использовании такого сырья образуется большой остаток.

У Канады есть серьезный потенциал для наращивания добычи и поставок нефти в Азию, отмечено в статье. Важное преимущество канадского сырья перед российским — отсутствие санкционных ограничений. Однако для реализации масштабных планов и вытеснения РФ потребуется пересмотр внутренней политики, которая пока ставит во главу угла экологию. При нынешних условиях даже самые перспективные проекты оказываются нерентабельными или вовсе неосуществимыми.

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