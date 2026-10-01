Президент России Владимир Путин, выступая на пленарной сессии международного дискуссионного клуба «Валдай», заявил, что принцип «сила есть — ума не надо» кажется руководящим для некоторых мировых игроков. По его словам, такой подход никогда не доводит до добра.

Глава государства также высказался о ситуации на Украине. Он подчеркнул, что правда заключается в том, что не Россия начала воевать, а с Россией начали воевать. Россию сознательно поставили в ситуацию, когда она была вынуждена защищать себя с оружием в руках и отвечать на агрессию. Президент отметил, что не следовало превращать русофобию и убийство русских людей в государственную идеологию на Украине.

Кроме того, Путин вновь призвал Запад к дружбе. Он назвал развал СССР настоящей трагедией для десятков миллионов людей, которые в одночасье проснулись за границей. Выступление президента на «Валдае» традиционно затрагивает ключевые международные темы.

Ранее Путин заявил о необходимости реформы ООН.