Восемьдесят лет под ногами: балашихинский люк стал находкой для историков

Прогуливаясь по улице Ляхова в микрорайоне Ольгино, житель Балашихи обратил внимание на необычную деталь городской инфраструктуры. Перед ним оказался старинный чугунный канализационный люк с клеймом НКВД. Артефакт советской эпохи, как выяснил корреспондент REGIONS, не просто уцелел — он по-прежнему несет свою службу.

От марок к крышкам

Спросить у работника ЖКХ, где отлили и когда установили ту или иную крышку люка, — задача не из простых. Но люди, разбирающиеся в этом досконально, все же есть. Со временем собирательство фотографий канализационных люков превратилось в хобби, сравнимое по массовости с былой модой на марки или календарики.

В Сети действуют целые объединения «любителей смотреть под ноги». Они обмениваются кадрами крышек, снятых в разных уголках мира, и по каждому экземпляру готовы рассказать отдельную историю. Одно из таких сообществ — «Люки|Hathes» во «ВКонтакте». В его архиве собраны сотни фотографий, и многие из них — не просто утилитарные предметы, а настоящие артефакты или свидетели минувших событий.

Фото: [ max.ru/Zheleznodorozhny_life ]

Расшифровка клейма

Администратор группы Вадим Симаков вместе с исследователем исторических артефактов и блогером Валерием Леоновым внимательно изучили маркировку балашихинской находки. Вывод специалистов: люк отлили в начале 1940-х годов. А его появление в микрорайоне Железнодорожный напрямую связано со строительством Жилгородка для военнослужащих ВВС СССР — работы в 1943 году вело Главное управление аэродромного строительства НКВД.

Коммуникации того периода комплектовались изделиями завода «Стройдеталь № 2», который в 1942 году получил новое имя — «Завод № 2 ХОЗУ НКВД». Эта аббревиатура и отлита на чугунном диске. А поскольку сам Народный комиссариат внутренних дел прекратил существование в 1946 году, разделившись на МВД и МГБ, найденной крышке никак не меньше 80 лет.

«НКВД СССР или Народный комиссариат внутренних дел СССР был образован постановлением ЦИК СССР от 10 июля 1934 года, а в 1946 году НКВД СССР был преобразован в МВД СССР и МГБ СССР», — подчеркнул Валерий.

Куда идти за коллекцией

Специалисты подсчитали: в районе Жилгородка уцелело примерно 10–15 таких же раритетных люков. При желании внимательный горожанин вполне способен собрать собственную фотогалерею индустриальных памятников прошлого. Нужно лишь одно — смотреть под ноги.

К слову, «Смотри под ноги!» — это официальный девиз «крышкоискателей», и их ряды год от года растут. По наблюдениям исследователей, в заурядных городских деталях прячется своя эстетика: затейливые узоры, формы, игра света и тени, блеск мокрого металла. Для кого-то это еще и тренировка взгляда — умение находить гармонию там, где обычно проходят мимо.

Старые люки нередко хранят надписи, заводские клейма и аббревиатуры, по которым можно судить о времени и месте их появления. А опытные «крышкоискатели» умеют читать по люкам характер целого города и даже историю страны.

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