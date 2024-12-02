Экономист Любич прогнозирует стабилизацию рынка недвижимости

Экономист Антон Любич высказал мнение, что на рынке недвижимости ожидается стабилизация, сообщил properm.ru.

Экономист Любич поделился экспертным мнением, согласно которому на данный момент на рынке недвижимости произошел перегрев. Развитие рынка происходило в ущерб инвестициям в производственные сектора экономики и инвестиционной составляющей вложений.

«Если недвижимость легко купить на первичке, но сложно перепродать на вторичке — это не инвестиция. Поэтому сдутие пузыря — закономерный и оздоровляющий для экономики процесс», — пояснил Антон Любич в интервью Properm.ru.

Однако экономист уверен, что критических изменений на рынке недвижимости не произошло. Отрасль уже начала постепенно стабилизироваться. В скором времени рынок станет более «здоровым», чем был ранее.

Директор консалтинговой компании S.Research&Decisions «Система исследований и решений» Регина Давлетшина рассказала о проблемах со сделками. Эксперт заметила на рынке реализацию определенны схем.

«Появляются странные «схемы» продажи недвижимости, задача которых уменьшить нагрузку на «сейчас», но с лихвой забрать «потом», — рассказала эксперт Давлетшина.

Директор агентства недвижимости «Твой дом» Дмитрий Клементьев также отметил, что происходящие изменения на рынке недвижимости — это рабочее состояние, свойственное для данной сферы.

Ранее аналитики «Авито Недвижимости» поделились с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» данными, согласно которым москвичи стали отдавать предпочтение двухкомнатным квартирам вместо «однушек».