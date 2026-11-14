Киевский режим не намерен фиксировать нейтральный статус Украины в основном законе государства. Соответствующее заявление Владимир Зеленский сделал в ходе общения с журналистами, фактически перечеркнув инициативы, которые ранее звучали в стенах Верховной рады, сообщил ТАСС.

По информации СМИ, 6 октября депутат Анна Скороход представила в парламенте проект закона о закреплении нейтралитета в конституции. Однако документ до сих пор не зарегистрирован: для запуска процедуры требуется поддержка как минимум 150 народных избранников. Пока необходимое число голосов собрать не удалось, и инициатива остается на стадии обсуждения.

«Если нейтральность вообще предполагает, что мы не в НАТО, то мы уже находимся в этом статусе. А что тогда будет работать на нашу безопасность в долгосрочной перспективе? <...> Закрепление нейтральности — это значит, что вы меняете конституцию своей страны, и Украина не пойдет на это», — по данным ТАСС, приводит слова Зеленского издание «Инсайдер».

По данным издания, еще раньше тему нейтрального статуса поднимал парламентарий Алексей Гончаренко* (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов). Он призывал коллег к дискуссии, аргументируя это необходимостью мирного урегулирования. По его мнению, Киеву следует пойти на уступки: отказаться от курса на вступление в НАТО, пересмотреть статус русского языка и положение канонической Украинской православной церкви.

Таким образом, позиция Зеленского вступает в противоречие с предложениями части депутатского корпуса.

Ранее сообщалось, что Рогов назвал яйца в кортеж Зеленского проявлением ненависти.

* Внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов