Поджог двери в квартире многодетной семьи в Москве: двое пострадавших в больнице

Правоохранительные органы Москвы заняты поиском злоумышленника, который совершил поджог входной двери в квартиру, где проживает многодетная семья. Сведения об этом появились в телеграм-канале Shot, сообщила Lenta.ru.

По информации издания, события разворачивались на улице Полбина, что в районе Печатники. Со стороны лестничной площадки неизвестный подпалил дверь жилища на восьмом этаже — там живут муж с женой и их четверо детей. Пламя вынудило провести эвакуацию обитателей дома. Травмы получили девочка 14 лет и женщина 63 лет, обеих доставили в больницу. Правоохранители выясняют, кем является поджигатель и где он находится.

По информации 360.ru, очаг возгорания находился на восьмом этаже, где пламя охватило мебель и личные вещи в холле. Огню удалось распространиться на 20 квадратных метров. 20 человек самостоятельно покинули здание до прибытия сотрудников МЧС.

«Ребенка доставили в Детскую городскую клиническую больницу № 13 имени Филатова, женщину — в НИИ скорой помощи имени Склифосовского», — сообщил 360.ru.

По предварительным данным, причиной возгорания в многоэтажке на улице Полбина на юго-востоке столицы мог стать поджог. В результате пожара травмы получили два человека. Об этом РИА Новости сообщил информированный источник.

«По предварительным данным, в качестве одной из причин пожара в многоэтажном здании на улице Полбина рассматривается поджог», — сказал собеседник агентства РИА Новости.

Ранее сообщалось, что прокуратура Балашихи взяла на контроль расследование поджога АЗС, совершенного подростком.