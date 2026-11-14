«Треть дохода — предел»: в Роскачестве рассказали, как рассчитать новогодний бюджет и не увязнуть в долгах

Новогодний период традиционно провоцирует рост расходов: сказываются траты на презенты, путешествия и скидочные акции. Чтобы не увязнуть в долгах, специалисты советуют заранее рассчитать общий бюджет на праздники, не забыв при этом про обязательные платежи. Таким мнением с РИА Новости поделилась Ольга Вяльшина, возглавляющая Центр финансовой экспертизы Роскачества.

Эксперт обратила внимание, что рассрочка и кредитка с льготным периодом в дни новогоднего ажиотажа принесут выгоду только тем, кто гасит задолженность в срок.

«Конец года традиционно связан с ростом необходимых расходов, в том числе на подарки, поездки, распродажи. Нагрузка на бюджет чаще возникает не из-за одной крупной покупки, а из-за накопления отдельных платежей. Поэтому заранее определите общий бюджет на праздники и вычтите из вашего дохода обязательные траты: на жилье и коммунальные платежи, продукты питания, действующие кредиты и так далее», — сказала она.

Что касается небольших презентов, по мнению специалиста, их разумнее приобретать за счет отложенных средств, а не брать ради этого кредит. Вяльшина также назвала ориентир, помогающий сохранить баланс в семейном бюджете: суммарные выплаты по всем долговым обязательствам не должны выходить за рамки примерно трети месячного дохода.

«Всегда оценивайте финансовые возможности и, при необходимости, обращайтесь к финансовым специалистам и в банк. Избегайте любые быстрые займы для покрытия расходов», — подчеркнула она.

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