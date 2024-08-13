Экономист Лобода: России пора прекратить экспорт древесины в ЕС

Экономист, директор по коммуникациям BitRiver Андрей Лобода рассказал RT, что Россия изменила правила импорта и экспорта древесины для партнеров из Финляндии. Аналитик убежден, что России необходимо прекратить продажу древесины в страны ЕС.

России не хватит леса для собственных нужд, если она не прекратит экспорт пиломатериалов и кругляка в страны Евросоюза. Эксперт отметил, что в настоящее время РФ изменила условия сотрудничества с Финляндией. Теперь Россия имеет полное право оставлять в своей юрисдикции добавленную стоимость в обработке лесоматериалов. Намного выгоднее также будет перенаправить экспорт в развивающиеся страны СНГ и Юго-Восточной Азии.

Руководитель департамента продаж и клиентской поддержки «Альфа-Форекс» Александр Шнейдерман уверен, что Финляндия не может винить РФ в изменениях условиях сотрудничества. Страна должна была давно проработать этот вопрос и найти для себя более выгодный вариант.

«Кроме того, Россия — страна, где очень много великовозрастных лесов, которые фактически спасают климат и экологическую обстановку на планете в целом», — заключил специалист Шнейдерман.

Ранее сообщалось, что Московская область нарастила экспорт продукции агропромышленного комплекса в Белоруссию.