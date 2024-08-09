Московская область нарастила экспорт продукции агропромышленного комплекса в Белоруссию

За пять месяцев 2024 года подмосковные сельхозтоваропроизводители нарастили объемы поставок продукции агропромышленного комплекса в Белоруссию на 5,3% в сравнении с показателями прошлого года. Об этом сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

В общей сложности за этот период в другую страну вывезли 115,8 тысячи тонн продукции на сумму 222,7 миллиона долларов. На долю Белоруссии пришлось 26,9% от всего экспорта продукции агропромышленного комплекса региона. Чаще всего на экспорт отправляли плодовоовощные консервы, мясную продукцию, корма для непродуктивных животных: кошек, собак, декоративных птиц, рыб, грызунов, а также сахаристые кондитерские изделия. При этом из Белоруссии в Подмосковье привозили рыбу и морепродукты, молочную и мясную продукцию.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о мерах поддержки бизнеса в Подмосковье.