Экономист Николаев допустил снижение ключевой ставки

Доктор экономических наук, главный научный сотрудник Института экономики РАН Игорь Николаев высказал мнение, что ключевая ставка может быть снижена, сообщил портал Pravda.Ru.

Эксперт предположил, что по итогам июля инфляция может составить около 1%. В годовом выражении ее показатель начал расти после повышения тарифов ЖКХ. С учетом данной тенденции снижать ставку, с одной стороны, пока преждевременно.

С другой стороны, на Центральный банк оказывают давление участники рынка, считает эксперт. Игорь Николаев напомнил, что, несмотря на рост инфляции в декабре 2024 года, регулятор отказался от решения повышать ключевую ставку. В тот период на финансовом рынке также чувствовалось высокое давление.

Эксперт проанализировал алгоритмы, которые побуждали ЦБ повышать ключевую ставку. По логике данных процессов регулятор не должен снижать показатель. На практике же, несмотря на текущую ситуацию, общественность все же проинформируют о снижении. Таким мнением поделился Николаев.

«Давление столь значительное, что, я думаю, шансов больше за то, что снизят — от 1% до 2% пунктов», — пояснил эксперт.

Ранее сообщалось, что Bloomberg отметил успехи ЦБ в борьбе с инфляцией в России.