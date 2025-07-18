Bloomberg отметил успехи ЦБ в борьбе с инфляцией в России

Агентство Bloomberg в своей статье об экономических достижениях России подчеркнуло , что Центробанк продемонстрировал результативность применяемых мер по сдерживанию инфляции, констатируя ощутимое замедление темпов увеличения цен в стране в июне.

Издание указывает, что, несмотря на сохранение годовой инфляции на уровне 9%, что существенно выше целевого ориентира в 4%, текущий прирост цен соответствует запланированному показателю.

В связи с этим, по мнению Bloomberg, можно ожидать дальнейшего уменьшения ключевой ставки Центробанка. Вероятно, этот процесс ускорится и станет более существенным, чем предполагалось ранее.

Напомним, 6 июня Банк России, после продолжительного периода удержания ключевой ставки на уровне 21% годовых, снизил ее на 1%, до 20%. Следующее заседание совета директоров Банка России, на котором будет рассмотрен вопрос о размере ключевой ставки, намечено на 25 июля.

Согласно базовому прогнозу Центробанка, среднегодовое значение ключевой ставки в 2026 году ожидается в диапазоне 13–14%, а в 2027 году — 7,5–8,5%.

Ранее сообщалось, что российские банки обсудили рекапитализацию из-за ухудшения кредитов.