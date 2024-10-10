Экономист Остапкович объяснил, зачем банки забирают монеты у россиян
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Директор Центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгий Остапкович рассказал, что «монетную неделю» проводят для удобства самих россиян, сообщила rostovgazeta.ru.
Экономист пояснил, что экономика перенасыщена монетами. Для их производства требуется много вложений. Люди преимущественно пользуются картами и безналичными переводами. Монеты часто просто складируются дома у россиян, создавая неудобства. Они собирают пыль и занимают место. Особенно проблема актуальна, когда в семье дети. Ребята любят складывать монетки кучками, которые со временем разрастаются.
«Особый информационный повод в проведении «монетной недели» отсутствует. Делается это не для того, чтобы изымать монеты, а для удобства людей», — сообщил RostovGazeta экономист Остапкович.
«Монетные недели» проводят по всему миру. В России монеты сдают добровольно. Если человек хочет и дальше их накапливать, никто не будет ему препятствовать. Однако экономист уверен, что намного удобнее поменять их на бумажные деньги. В некоторых банках РФ предлагают зачислять сумму, эквивалентную сумме монетам, на счет клиента.
Экономист считает, что Россия может отказаться от монет. Они принесли бы намного больше пользы в переплавленном виде.
«Например, из них может получиться целый корпус корабля», — уточнил экономист.
Ранее сообщалось, что экономист Гольдфайн рекомендует жителям России избавляться от наличных денег.