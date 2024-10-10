Экономист Остапкович объяснил, зачем банки забирают монеты у россиян

Экономист пояснил, что экономика перенасыщена монетами. Для их производства требуется много вложений. Люди преимущественно пользуются картами и безналичными переводами. Монеты часто просто складируются дома у россиян, создавая неудобства. Они собирают пыль и занимают место. Особенно проблема актуальна, когда в семье дети. Ребята любят складывать монетки кучками, которые со временем разрастаются.

«Особый информационный повод в проведении «монетной недели» отсутствует. Делается это не для того, чтобы изымать монеты, а для удобства людей», — сообщил RostovGazeta экономист Остапкович.

«Монетные недели» проводят по всему миру. В России монеты сдают добровольно. Если человек хочет и дальше их накапливать, никто не будет ему препятствовать. Однако экономист уверен, что намного удобнее поменять их на бумажные деньги. В некоторых банках РФ предлагают зачислять сумму, эквивалентную сумме монетам, на счет клиента.

Экономист считает, что Россия может отказаться от монет. Они принесли бы намного больше пользы в переплавленном виде.

«Например, из них может получиться целый корпус корабля», — уточнил экономист.

Ранее сообщалось, что экономист Гольдфайн рекомендует жителям России избавляться от наличных денег.