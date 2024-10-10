Экономист Гольдфайн: жителям России необходимо избавляться от наличных денег

С 7 октября в нашей стране стартовала акция «Монетная неделя», в рамках которой можно обменять мелочь на бумажные деньги без комиссии. Сдать мелочь можно в неограниченном количестве и любого качества. Заслуженный экономист РФ Евгений Гольдфайн пояснил причины запуска данной программы. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

По его словам, эта тенденция продолжается уже 15 лет. Многие монеты мелкой номинации не выводятся из обращения, однако не требуются в обороте.

Эксперт добавил, что при отсутствии деноминации постепенная инфляция, рост цен и рост зарплат населения приведут к невостребованности монет. Единственное, что может это остановить, — интересы государственного монетного двора, который периодически выпускает памятные монеты и прочие сувениры.

По его мнению, это же касается и бумажных денег. Банк России и правительство РФ могут значительно сэкономить на монетных операциях и на печатании бумажных купюр.

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