Экономист Переславский: повышение НДФЛ на 15% не коснется большинства граждан

Эксперт считает подобный подход правильным. Во многих экономически развитых странах введен прогрессивный налог. России также необходимо перенять этот опыт. Важно, чтобы все изменения происходили постепенно. Повышение налога должно проходить с учетом роста заработной платы россиян.

Бюджет получит прибавку от налога обеспеченных граждан, но незначительную, считает аналитик. Важно, что деньги будут направлены на социальные выплаты. Переживать, что граждане начнут скрывать свои доходы от государства, не стоит. Конечно, такая тенденция появится, но она не станет массовой.

«Безусловно, кто-то захочет «спрятать» часть доходов, так что у контролирующих органов работы, конечно, прибавится», — сказал эксперт Николай Переславский «Ридусу».

Новые изменения в налоговую систему предлагают внести в Минфине. Налог на доходы физических лиц будет рассчитываться по прогрессивной шкале. Граждане, которые получают в месяц в среднем до 200 тысяч рублей, по-прежнему будут платить 13% от общего заработка. Ставку 15% введут для тех, кто зарабатывает от 2,4 до 5 миллионов рублей. Следующий рубеж — это 18%. Такую часть от своих доходов отдадут государству те россияне, кто зарабатывает от 5 до 20 миллионов рублей. Доходы до 50 миллионов рублей будут облагаться налогом в размере 20%, а выше — 22%.

Ранее депутат Ярослав Нилов пояснил важность срочного принятия закона о налогах.