Депутат Нилов пояснил важность срочного принятия закона о налогах

В преддверии летних парламентских слушаний, на которых Госдума, скорее всего, примет закон о бюджете, прозвучали заявления о необходимости корректировки налоговой системы, то есть планируется обеспечить справедливый и прогрессивный подход к налогообложению. По словам главы Комитета нижней палаты парламента по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослава Нилова, принцип справедливости, о котором говорил президент РФ, востребован в обществе. Об этом сообщает Общественная служба новостей .

Он добавил, что принцип справедливости в системе налогообложения предусматривает не только рост налоговой ставки для тех, кто получает большую зарплату, но это и уменьшение ее для тех, кто получает низкие зарплаты. Так, налоги со ставки 15% при доходах свыше пяти миллионов пойдут в фонд лечения различных заболеваний.

По мнению парламентария, необходимо отнести в отдельную категорию, налогообложение для которых будет минимальным. Кроме того, следует транспортный налог как форму вообще отменить и заменить его экологическим сбором.

Он отметил, что также следует провести амнистию в отношении тех граждан, кто был осужден по экономическим статьям для того, чтобы они развивали экономику России, а не сидели за счет государства за счет налогоплательщика.