Экономист рассказал, какой вклад наиболее прибыльный

Экономист Абанов советует в первую очередь создать экстренный семейный фонд. В нем должна храниться сумма, которую можно тратить на различные привычные нужды на протяжении от трех до шести месяцев. Воспользоваться можно накопительными счетами или вкладами «до востребования». Важно, чтобы у клиента была возможность в любое время снять деньги без потери процентов. После выполнения данной задачи эксперт советует открыть вклад для накопления на конкретную задачу.

Эксперт рекомендует при накоплении средств на крупную покупку, например, автомобиля, выбирать срочные вклады. Средства будут защищены от инфляции. Накопительные счета отличаются более низкими ставками. Главное преимущество — возможность снятия денег в любой необходимый момент. Вклады «до востребования» экономист советует использовать для текущих расходов, но не для сбора средств.

Ранее стало известно о тенденции россиян открывать совместные с другими членами семьи счет, предназначенный для накопления денег на отпуск, обучение, крупную покупку или ремонт.