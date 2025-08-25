Тенденция на общий счет с родственниками: раскрыты финансовые предпочтения россиян

Аналитики ВТБ провели опрос, по результату которого пришли к некоторым выводам, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо». Так, россияне не против создавать единый счет, которым могут пользоваться все члены семьи.

По данным аналитиков, жители Сибири создают совместные счета для накопления средств на путешествия, ремонт, образование или крупные покупки. Общего мнения, сколько денег необходимо перечислять, нет. Россияне могут выделять от 5% до 20% от своего ежемесячного дохода. Жители региона считают, что должны контролировать средства общего счета. Они считают удобными следующие опции: уведомления о транзакциях и установку лимитов. Некоторые уверены, что распоряжаться средствами одновременно могут несколько клиентов.

«Совместные счета – это не только про эффективное управление финансами, но и про удобство и доверие между близкими. Результаты опроса показывают, что многие семьи хотят планировать бюджет вместе», – отметил старший вице-президент, руководитель департамента продуктов розничного бизнеса ВТБ Алексей Охорзин.

Аналитики банка рассказали, что опрос провели в августе. Принять в нем участие предлагали гражданам в возрасте от 18 по 65 лет, проживающим в разных населенных пунктах региона.

