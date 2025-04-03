Экономист Селянин назвал комфортный для россиян размер пенсии

Экономист Константин Селянин высказал мнение, что 60% от доходов, который гражданин получал во время своей профессиональной деятельности, — это комфортный для россиян размер пенсии, сообщил muksun.fm.

Эксперт отметил, что к таким данным пришла Всемирная организация труда. Экономист согласен с выводами специалистов. По его мнению, учтены экономические и психологические факторы. Так, к моменту выхода на пенсию у граждан уже вырастают дети и закрывается часть финансовых вопросов, например, полностью выплачена ипотека.

«В прошлом году в России проводился опрос, когда люди назвали комфортную пенсию в диапазоне от 50 до 100 тысяч рублей. И это, действительно, показывает, что интуитивный расчет велся от реальных зарплат и приблизительно в таком диапазоне размера от дохода», — прокомментировал эксперт.

Эксперт считает, что 60% от доходов — тот показатель, который не ухудшит качество жизни россиян после выхода на пенсию. По мнению Селянина, в настоящее время пенсионеры вынуждены продолжать работать, чтобы обеспечивать себя. В России применяют солидарную пенсионную систему. Она была заимствована из СССР.

«Солидарная система подразумевает, что вы скидываетесь в общий котел, и индивидуальный труд никак не засчитывается. Больше или меньше зарабатывали, не важно — получать будете одинаково. Потому что есть потолок: не важно, 100 тыс. вы получаете или миллион, пенсия будет приблизительно одной и той же», — подчеркнул эксперт.

Эксперт считает, что оптимальный вариант прийти к справедливому начислению пенсии — откладывать 22% от заработной платы на индивидуальный счет. Средства можно положить на депозит, выбрав надежный банк. Даже с учетом инфляции деньги будут сохранены к моменту выхода на пенсию. По данным издания, пока встречаются случаи, когда пенсии энергетика и медсестры одинаковые. Однако медсестра все время получала меньше, чем энергетик.

Ранее сообщалось, что в России индексация пенсий уступает индексации зарплат.