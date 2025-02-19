В России индексация пенсий уступает индексации зарплат

В системе пенсионного обеспечения нашей страны нарастает серьезная проблема: отставание роста размера пенсий от повышения заработной платы. Об этом сообщают Argumenti.ru.

По информации Росстата, в конце минувшего года отношение средней пенсии к средней зарплате составило почти 25%. Таким образом, покупательная способность пенсионеров в четыре раза ниже, чем у работающего населения.

По данным Соцфонда России, в 2024 году средний размер выплат по старости составлял примерно 22 тыс. рублей, причем пенсионеры, которые продолжают работать, получали в среднем 19 тыс. рублей, а неработающие — 23 тыс. рублей.

Подчеркивается, что еще восемь лет назад средняя пенсия составляла около трети средней зарплаты, падение коэффициента замещения эксперты называют возвращением в 90-е.

Ранее сообщалось, что в России с 1 апреля социальные пенсии проиндексируют на 14,75%.