Экономист Сивков положительно оценил опыт СССР в принятии налога на бездетность

Кандидат экономических наук Евгений Сивков напомнил, чем закончился эксперимент властей с принятием налога на бездетность в СССР, а также оценил его введение в современное время, сообщил newstracker.ru.

Экономист обратил внимание, что на данный момент никаких конкретных предложений от депутатов не поступало. Теме уделяют повышенное внимание. Эксперты ведут дискуссии. Однако конкретного предложенного законодательного акта в настоящее время не представлено.

«С одной стороны, налоговые меры традиционно являются эффективным инструментом влияния на поведение граждан. Например, в СССР налог на бездетность служил способом стимулирования рождаемости и пополнения бюджета», — рассказал NewsTracker экономист Сивков.

В современном обществе налог на бездетность не улучшит ситуацию. Люди воспримут его как нарушение свободы и права выбора. К правительству вырастет недоверие. Теоретически налог может повлиять на рост рождаемости. Но такая вероятность исключительно гипотетическая. Если пара не решается рожать детей из-за низкого материального положения, то дополнительные затраты на выплату налога лишь усугубят положение.

Эксперты считают, что необходимо решать вопрос комплексно. Можно ввести налог при условии, что государство создаст оптимальные условия для рождаемости: стимулирует решение жилищных проблем, повысит социальные выплаты, гарантирует стабильность. Экономист Сивков поддерживает данную позицию. Рождаемость не может зависеть исключительно от финансового аспекта.

«Необходимо помнить, что экономика и демография — сложные сферы, где исключительно фискальные меры редко приводят к ожидаемому эффекту. Целесообразнее стимулировать рождение детей путем улучшения условий жизни, а не штрафами за бездетность», — подчеркнул экономист.

Ранее сообщалось, что психолог Зосимов предупредил о возможном росте репродуктивного насилия в случае принятия налога на бездетность.