Психолог Зосимов предупредил о возможном росте репродуктивного насилия

Эксперты разной сферы категорически против мер, предложенных для роста демографии. Последствия будут негативными: репродуктивное насилие, процветание черного рынка и целое поколение, близкое к маргинальному, сообщил nashgorod.ru.

Все чаще звучат призывы ввести налог на бездетность. Психолог Петр Зосимов уверен, что возрастет количество людей с различными психическими отклонениями. Люди будут рожать детей, чтобы не платить налог. В первую очередь родителями станут россияне с низким уровнем дохода. Нет гарантии, что они будут заниматься воспитанием или следить за развитием. Такие дети могут вырасти с различными диагнозами. Психологическая нагрузка возрастет также на женщин.

«Я допускаю, что могут участится случаи репродуктивного насилия, то есть женщин будут оплодотворять против их воли», — рассказал эксперт.

Юрист Илья Савченко считает, что как только в стране что-то запрещают, сразу начинает процветать черный рынок. Чтобы избежать оплаты налог и не заводить детей, россияне начнут массово покупать справки о бесплодии. Кроме того, женщины прибегнут к абортам на дому.

«Я полагаю, что при введении налога на бездетность от него освободят тех, кто не может иметь детей. Это, в свою очередь, даст новый толчок рынку фиктивных браков — мужчины ведь тоже будут желать уйти от налога», — предупредил юрист.

Социолог Наталья Девлешова рассказала, что некоторые россияне рожают детей, чтобы получать выгоду от государства: пособия и льготы. В случае введения налога на бездетность ситуация станет еще более критичная. В первую очередь начнут рожать представители низшего класса. Обычно родители не занимаются воспитанием и развитием детей, не следят за их самочувствием. Это приведет ребенка к маргинальному образу жизни. Если вырастет целое поколение таких ребят, то страна пострадает больше, чем в случае демографического кризиса.

Ранее сообщалось, что священники призвали запретить аборты в частных клиниках Ставрополья.