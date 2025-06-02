Экономист связал отток жителей ХМАО с низкими заработными платами в регионе

По информации издания, из региона в другие города РФ уезжают жители разных возрастов, как пенсионеры, так и молодежь. Экономист Селянин высказал мнение, что ХМАО получил славу региона, где можно заработать много денег. По этой причине он пользовался популярностью среди россиян и мигрантов. Однако в последнее время средняя заработная плата составляет 100 тыс. руб. Эту сумму можно заработать и в других регионах.

По мнению эксперта, в 1960 году стало очевидно, что в регионе активно будет развиваться нефтяная отрасль. Людям много платили для привлечения новых кадров. Со временем ситуация менялась: заложились рыночные отношения, появились более прибыльные профессии, началась спецоперация.

«На рабочие руки стали претендовать не только нефтяники, но и оборонные предприятия, предлагая куда более привлекательные зарплаты. Нефтяники включились в эту гонку, но сейчас их возможности истощились — они сами на грани рентабельности», — подчеркнул экономист.

Эксперт напомнил, что в регионе установились сложные условия для жизни. Жители не видят смысла находиться в ХМАО, если они могут рассчитывать на такой же доход во многих других регионах РФ. По информации издания, средняя зарплата в северном регионе достигает 50 тыс. руб.

Ранее сообщалось, что средняя зарплата в России в 2025 году может превысить 105 тыс. руб.