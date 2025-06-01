Средняя зарплата в России в 2025 году может превысить 105 тыс руб

По словам Игоря Балынина, доцента кафедры общественных финансов финансового факультета Финансового университета при правительстве РФ, в текущем году средняя заработная плата в России может достичь отметки в 105 тысяч рублей. Об этом он поведал в интервью РИА Новости.

Он полагает, что повышение зарплат в России — это благо, поскольку оно происходит быстрее, чем растёт инфляция. Это позволяет людям улучшать своё материальное положение: кто-то реализует свои мечты, кто-то делает накопления, а кто-то пытается совместить и то, и другое.

«В 2024 году средняя заработная плата составила 87952 рубля, прирост к предыдущему году равен порядка 18%. С учетом всей конфигурации факторов полагаю, что в этом году в показателе средней заработной платы удастся преодолеть отметку в 105 тысяч рублей. Если это так сложится, то мы увидим в номинальном исчислении 19% прирост», — сказал Балынин.

Балынин подчеркнул, что повышение заработной платы одновременно способствует стимулированию текущего и будущего экономического роста. В условиях нехватки рабочей силы и необходимости внедрения технологических инноваций важно сосредоточиться на привлечении специалистов, способных обеспечить научно-технический прогресс, считает эксперт.

«Поэтому по мере сокращения дефицита таких работников, а также уменьшения возможностей организаций направлять средства на ускоренный рост размера их заработной платы, будет замедляться и так называемая „гонка зарплат“, — добавил он.

Ранее сообщалось, что назван топ-5 рабочих профессий с самой высокой зарплатой в Подмосковье.