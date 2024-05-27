Экономист Тузов: ЦБ 7 июня снова повысит ключевую ставку

Финансовый аналитик и экономист Артем Тузов высказал мнение, что Центральный Банк на заседании 7 июня снова повысит ключевую ставку, информирует интернет-издание «Абзац» .

Эксперт отметил, что в настоящее время уровень инфляции достиг 7,8%. Глава Центрального Банка Эльвира Набиуллина неоднократно заявляла, что для комфортного развития экономики оптимальный уровень инфляции — 4%. В сложившихся реалиях на заседании Банка 7 июня вероятнее всего глава Набиуллина сообщит об очередном росте ключевой ставки.

«Это будет повышение ключевой ставки для дальнейшего сдерживания инфляции», — пояснил эксперт Тузов.

Эксперт Артем Тузов добавил, что инфляция продолжает расти. Прогнозы о ее мягком падении, которые были озвучены в самом начале процесса, оказались ошибочными.

Экономист Василий Колташов солидарен с мнением коллеги о том, что ставка поднимется после 7 июня.

«ЦБ может показать, что он способен повышать ставку и этим отличается от ФРС США, Банка Англии, ЕЦБ – они не могут это сделать», – заявил эксперт Колташов в разговоре с «Абзацем».

Ранее экономист Наталья Проданова сообщила интернет-изданию «Подмосковье сегодня», что до конца третьего квартала нынешнего года ставка будет неизменной.