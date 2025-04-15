Экономист Вилков допустил ослабление доллара до 100–120 руб. на фоне падения нефти

Доцент кафедры экономической теории и прикладной экономики Финансово-экономического института ТюмГУ Иван Вилков высказал мнение, что есть несколько сценариев развития событий на финансовом рынке, сообщил muksun.fm.

Экономист предположил, что в случае падения стоимости нефти курс доллара может достигнуть 100-120 руб. Иван Вилков считает, что объявленная американским президентом Дональдом Трампом торговая война со временем приведет к последствиям.

«Китай и США — это крупнейшие торговые партнеры, если торговля у них резко приостанавливается, то есть у Китая появляются проблемы в экономике, то и у США проблемы в экономике тоже растут», — отметил экономист Вилков.

По мнению эксперта, первые последствия торговой войны — снижение объемов закупок на нефть. Следствием процесса становится снижение стоимости нефти. Цена может продолжить падать из-за действий Трампа. Например, американский президент поднял пошлины для Китая до 145%.

Экономист Константин Селянин высказал мнение, что пока идут торговые войны, ожидать стабилизации ситуации на рынке нефти не стоит. По его прогнозам, в ближайшие три месяца ситуация с тарифами не разрешится. Предположительно, что до конца года не стоит ждать положительных прогнозов. Эксперт отметил, что Россия не так сильно зависит от торговых войн, как другие страны. Причина заключается в санкциях. Центральный банк самостоятельно принимает все решения.

«К тому же в этом году Центробанк и Минфин попытались использовать другой инструмент для сдерживания инфляции — курс доллара. Его искусственно занизили, и это должно было замедлить инфляцию, но пока мало, что из этого получилось. Тем не менее укрепление рубля — аномально», — отметил экономист Селянин.

Ранее экс-глава Минфина США заявила о ненадежности американских казначейских облигаций.