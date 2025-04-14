Экс-глава Минфина США заявила о ненадежности американских казначейских облигаций

Финансовая политика, которую проводит Дональд Трамп, ставит под сомнение облигации американского казначейства, которые ранее выступали основой всей мировой системы. Такое заявление сделала Джанет Йеллен, ранее возглавлявшая Минфин Соединенных Штатов. Ее точку зрения привел телеканал CNBC.

Йеллен напомнила, что облигации казначейства США традиционно считаются безопасными для инвесторов. На прошлой неделе их доходность выросла, и это якобы говорит снижении спроса на них. Параллельно этому упал курс доллара.

«Инвесторы начинают избегать долларовых активов, что ставит под сомнение надежность основы мировой финансовой системы, а именно казначейских облигаций США», — указала экс-министр.

Бывшая глава Министерства финансов подчеркнула, что не считает пошлины Трампа способными разрушить американскую финансовую систему. Они просто подорвут доверие к экономической политике Америки. Она добавила, что все эти пошлины подстегнут инфляцию, с которой должна бороться Федеральная резервная система.

Ранее сообщалось, что Еврокомиссия приняла решение приостановить ответ на новые пошлины со стороны США. Ответные меры откладываются на три месяца, чтобы дать время на торговые переговоры с Белым домом и поиск выхода из сложившейся ситуации.