Экономист ВШЭ рекомендует продавцам пиротехники менять сферу деятельности

По данным издания, в Ростовской области с 1 апреля запретили использование, покупку и продажу пиротехники. Эксперт Георгий Остапкович высказал мнение, что данный запрет может быть длительным. По его мнению, причина запрета заключается в близком расположении региона к зоне СВО.

По мнению эксперта, запрет на продажу пиротехники никак не отразится на экономическом состоянии региона. Бизнес приносил незначительную прибыль. Экономист считает, что пострадают предприниматели и реализаторы товара. Бизнесменам эксперт рекомендует менять сферу деятельности. Он уверен, что разумный человек сможет заняться развитием другого бизнеса, который будет приносить прибыль. Эксперт отметил, что человек не может появиться на свет только с целью продажи пиротехники.

Георгий Остапкович также выразил уверенность, что ситуация обязательно стабилизируется. Тогда в регионе снова позволят продавать пиротехнику. При желании предприниматели всегда вправе вернуться к привычной деятельности.

«Люди разумны и всегда смогут найти применение своим рукам. Вряд ли есть случаи, когда человек появился на свет исключительно для того, чтобы заниматься пиротехникой. Можно открыть шиномонтаж, ремонт автотехники, запустить производства и много других полезных дел», — высказал мнение эксперт.

Ранее сообщалось, что следствие по делу о взрыве на складе пиротехники в Сергиевом Посаде продлили до мая.