Следствие по делу о взрыве на складе пиротехники в Сергиевом Посаде продлили до мая

Предварительное следствие по уголовному делу о взрыве на складе пиротехники в Сергиевом Посаде продлили до 9 мая 2025 года, сообщает РИА Новости.

Трагедия произошла в августе 2023 года. Тогда погибли девять человек. Из-за взрыва было повреждено 1028 квартир, 64 частных домовладения, 43 нежилых объекта недвижимости организаций и ИП.

Также повреждения получили 278 транспортных средств, 11 административных зданий и соцобъектов. 13 человек признаны потерпевшими. Более 120 лицам был причинен вред здоровью.

Фигуранты уголовного дела находятся под стражей.

Ранее сообщалось о том, что пойманный в США террорист заявил о причастности к теракту в «Крокусе».