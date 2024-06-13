Экономист Золотов: рост курса доллара спровоцировала паника россиян

Завкафедрой экономической теории и методологии ННГУ им. Лобачевского Александр Золотов уверен, что в скором времени курс доллара стабилизируется, а в его скачке виновата паника россиян, сообщает NewsNN .

12 июня начали действовать санкции США, направленные против Мосбиржи и Национального клирингового центра. Биржа прекратила осуществлять торги долларом и евро. Это спровоцировало рост курса. Так, в обменниках Москвы валюту продавали за 200 рублей. В некоторых точках можно было найти более выгодный для сегодняшних реалий курс — 180 рублей. В четверг, 13 июня, курс уже немного снизился в некоторых городах России. Например, в обменниках Нижнего Новгорода валюту продают за 132 рубля.

Эксперт Александр Золотов считает, что первая причина, которая отразилась на росте курса, — это паника населения. Каждый раз люди реагируют на любые экономические изменения одинаково. Они паникуют и совершают необдуманные поступки. Понять людей можно. Им неясно, кто будет регулировать курс и как будет развиваться ситуация в дальнейшем.

Люди, паникуя, пошли в обменники. Их собственники не могли упустить возможности заработать лишние деньги. Эксперт уверен, что 200 рублей — это максимальное значение.

«Резервы есть, доступ к валюте пока тоже у ЦБ. Вклады, говорят, вроде бы обеспечены. В общем, можно предположить, что государство все урегулирует и задаст параметры», — объяснил собеседник NewsNN.

Ранее экономист Игорь Диденко высказал мнение, что после введенных санкций против Мосбиржи ситуация стабилизируется.