Экономист Диденко считает, что после введенных санкций против Мосбиржи ситуация стабилизируется

По словам экономиста Игоря Диденко, несмотря на введенные в отношении Мосбиржи санкции, ситуация стабилизируется. Об этом сообщают « Известия ».

Он добавил, что падение акций ряда компаний во время открытия отечественного рынка было чрезмерно эмоциональной реакцией. Тем не менее определенные ценные бумаги уже вышли в хороший плюс.

По мнению эксперта, после прохождения первых панических продаж, панических реакций на вчерашние новости все нормализуется. При этом курс рубля может ослабнуть. Так, в криптообменниках указан курс в 94 рубля за доллар, что является негативным моментом, тем не менее это не означает, что срочный рынок станет на это реагировать, к тому же необязательно станет наблюдаться определенная множественность курсов в разных обменниках.

Он отметил, что многое станет зависеть от того, как поведут себя Банк России и крупнейшие игроки.