Экономист Диденко считает, что после введенных санкций против Мосбиржи ситуация стабилизируется
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По словам экономиста Игоря Диденко, несмотря на введенные в отношении Мосбиржи санкции, ситуация стабилизируется. Об этом сообщают «Известия».
Он добавил, что падение акций ряда компаний во время открытия отечественного рынка было чрезмерно эмоциональной реакцией. Тем не менее определенные ценные бумаги уже вышли в хороший плюс.
По мнению эксперта, после прохождения первых панических продаж, панических реакций на вчерашние новости все нормализуется. При этом курс рубля может ослабнуть. Так, в криптообменниках указан курс в 94 рубля за доллар, что является негативным моментом, тем не менее это не означает, что срочный рынок станет на это реагировать, к тому же необязательно станет наблюдаться определенная множественность курсов в разных обменниках.
Он отметил, что многое станет зависеть от того, как поведут себя Банк России и крупнейшие игроки.