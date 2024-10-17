Экономист Зубаревич: от продажи нефти и газа выигрывает бизнес и госкомпании

Профессор МГУ Наталья Зубаревич объяснила, почему нефтегазовая отрасль не приносит прибыль регионам ХМАО и ЯНАО, сообщил muksun.fm.

Наталья Зубаревич проанализировала показатели за три квартала 2024 года и пришла к мнению, что все показатели снизились. Санкции принудили компании развивать внутренний рынок. На данный момент он не настолько стабильный и конкурентный, как предполагали эксперты. Главная причина снижения показателей — сделка ОПЕК+.

Если берем нефтяников, то там не про мировой рынок, а про решение правительства. <...> в целом нефтянка ориентируется на указания сверху», — прокомментировала Наталья Зубаревич.

Экономист высказала мнение, что прибыль от работы получают государственные и частные компании. Регионы, на территории которых расположены предприятия, не получают никакой материальной выгоды от увеличения добычи. Наталья Зубаревич отметила, что газовый российский рынок перестраивается. Тенденция продолжится и в дальнейшем.

Ранее сообщалось, что Новак оценил реакцию нефтяного рынка на эскалацию на Ближнем Востоке.