Новак оценил реакцию нефтяного рынка на эскалацию на Ближнем Востоке

Российский вице-премьер Александр Новак рассказал о реакции мирового нефтяного рынка на эскалацию конфликта на Ближнем Востоке. Об этом пишет РИА Новости в среду, 2 октября.

По словам Новака, на эскалацию конфликта остро отреагировал мировой рынок нефти, но формально это уже частично закладывалось в цену, которая выросла на несколько процентов сразу. В первый день конфликта она выросла на 4%, во второй – на 2-3%.

Вице-премьер уверен, что колебание могло быть и должно было быть намного больше. Напомним, что вечером вторника, 1 октября, Иран выпустил около 400 ракет по Израилю. Атака велась несколько часов.

Ранее мы рассказали, сможет ли Израиль нанести ядерный удар по Ирану - об этом высказался политолог Андрей Кортунов.