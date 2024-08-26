Экономист Зубец назвал пять товаров, которые подорожают в ближайшее время

Директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при Правительстве РФ Алексей Зубец спрогнозировал, что в ближайшее время подорожают авиаперелеты, стоимость проживания в гостиницах, шоколад, строительные материалы и медицинские препараты, сообщило интернет-издание «Абзац».

Шоколад

Больше остальных товаров в ближайшее время подорожает шоколад. Причина — климатические изменения, которые происходят во всем мире. В Западной Африке в последнее время преобладают затяжные дожди. В этих условиях вырастить какое невозможно. Стоимость многих кондитерских изделий увеличится.

Авиаперелеты и туристические услуги

Россияне активно путешествуют. У авиакомпаний не хватает средств для полноценного ремонта самолетов. Полет в салоне экономического класса уже подорожал на 26%, но это не предел. Стоимость аренды жилья также возрастет из-за высокого спроса, который не заканчивается летом.

Стройматериалы

Потребность россиян в строительных материалах возрастает из-за высокой платежеспособности населения, что отражается на увеличении стоимости товаров.

«Цены на стройматериалы выросли достаточно серьезно за последний год. Например, плиты древесно-стружечные прибавили 20%, доска обрезная — 16%», — отметил эксперт.

Лекарства

Лекарственные препараты подорожают из-за санкций, введенных против России. После разрыва многих договоров на импорт правительству пришлось искать новые логистические маршруты. В первую очередь подорожают импортные лекарства.

Ранее сообщалось, что авиабилеты в РФ резко подорожают из-за роста цен на топливо.