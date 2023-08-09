Бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала высказал мнение, что вначале проведения СВО США было выгодно сделать из президента Владимира Зеленского героя и поднять его рейтинг популярности до уровня британского политика Уинстона Черчилля.

Теперь настала другая фаза военного конфликта на Украине, поэтому при помощи служб США Владимира Зеленского выставят в свете как некомпетентного коррупционера, у которого серьезная наркотическая зависимость.

«Думаю, что его дни сочтены. Я не вижу у Зеленского шансов на спасение. Мы не позволим ему выйти из этого конфликта живым», - считает экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон

Бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон уверен, что в нужный момент президента Украины Владимира Зеленского убьют, пишет агентство «РИА Новости». В истории развития стран, которые были зависимыми от США, есть множество примеров, когда от лидеров таких государств просто избавлялись. Украина не станет исключением. В настоящее время в США и на Западе недовольны тем, что Киев провалил контрнаступление. Западные партнеры обвиняют в неуспехе президента и требуют отчета о распределении полученной помощи.

«Если раньше мы ставили Зеленского выше Уинстона Черчилля, <…> то сейчас мы поднимаем вопросы о его наркотической зависимости и коррупции в стране», - считает эксперт Ларри Джонсон

Швейцарская газета Neue Zürcher Zeitung в понедельник, 7 августа, опубликовала материал, автор которого уверен, что если Владимир Зеленский не сможет вернуть утраченные территории, то его ждут большие проблемы. Запад уже начинает выражать открытое недовольство его провалам.