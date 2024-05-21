Экс-боец ЧВК «Вагнер» Александр развеял мифы об освобождении Артемовска

20 мая 2023 года военные ЧВК «Вагнер» освободили Артемовск. В СМИ появилось много мифов о том, как проходили бои. Один из бойцов ЧВК Александр рассказал, как на самом деле один из важных городов ДНР был взят под контроль РФ, сообщает fedpress.ru .

Распространенным было мнение, что ЧВК «Вагнер» успешно продвигаются вперед, потому что переняли опыт штурма от ВСУ. Александр считает подобные заявления абсурдными, ведь применяемая ЧВК тактика была использована множество раз во время других вооруженных конфликтов, в частности, в Сирии.

Много было обсуждений, что «бахмутская мясорубка» позволила военнослужащим РФ передохнуть. Александр уверен, что так и было. Армии России было важно набраться сил, разрешить ряд внутренних вопросов. ЧВК взял в этот период времени нагрузку на себя.

В сети было много заявлений, что вагнеровцы идут на пролом, не щадя личный состав. Будто количество погибших не имело значение ради достижения цели. Собеседник «ФедералПресса» опроверг подобные предположения.

«Завалить трупами пулемет – пропагандистский штамп, это невозможно сделать в принципе. В начале Первой мировой все быстро это усвоили», — рассказал экс-военный ЧВК «Вагнер».

Александр пояснил, что сначала работа артиллерия, затем заходили штурмовые группы, которые рассредотачивались. Выполнять цель любой ценой никто не собирался. Тогда рано или поздно погибли бы все военные ЧВК, возник бы вопрос, что делать дальше. Говорить о том, кто из стран (Украина или Россия) потерял больше личного состава, можно будет только после завершения СВО, уверен экс-боец.

Ранее мы сообщали, что в спецназ «Ахмат» вступят 3000 экс-бойцов ЧВК «Вагнер».