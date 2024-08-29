С мигранта сняли обвинение в изнасиловании глухонемой волгоградки

Глухонемая 36-летняя Альбина из Волгограда подала заявление на мигранта Сангинова, обвинив его в изнасиловании. В ходе расследования постепенно прояснялось, что женщина и мужчина жили вместе. Сторона защиты мигранта располагает информацией, что женщина замужем. Она рассказала супругу, что хочет уединиться на даче. Дома остался их совместный ребенок. На самом деле женщина проживала с 24-летним мигрантом на съемной квартире. Они проводили много времени вместе, ходили по магазинам, развлекались.

Дело против мигранта возбудили 8 мая. Женщина утверждала, что акт интимной близости против ее воли произошел 19 апреля. Адвокат Альберт Кармазиновский представил суду видео, сделанное уличными камерами наблюдения. Оно датировано 6 мая. Женщина и мужчина делают покупки в магазине, улыбаются и ведут себя по отношению друг к другу добродушно.

«Видеозапись однозначно показала, что между моим подзащитным и потерпевшей не было никакого насильственного акта», — пояснил Альберт Кармазиновский.

В суде женщина поменяла показания и опровергла сделанное ранее заявление об изнасиловании. Она предположила, что во время дачи ее первых показаний сурдопереводчик допустил ошибку. Адвокат предоставил фото документов о прекращении уголовного дела.

Юрист отметил важность умения работы с доказательственными материалами. Он считает, что женщина была обижена на мигранта и хотела отомстить. Примерно в середине апреля между ними произошел конфликт. Сангинов увидел любовную переписку с еще одним мужчиной и дал ей пощечину.

«Срок ареста Сангинова сегодня продлен до 2 октября. Однако у фигуранта уже не тяжкая статья», — сообщил «НовостиВолгограда.ру» источник в правоохранительных органах региона.

Ранее сообщалось, что в Астраханской области полицейский изнасиловал задержанную.