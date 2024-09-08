Экс-депутат ЕП Шопрад призвал Францию вступить в БРИКС после смены руководства

Экс-депутат Европарламента от Франции, геополитический аналитик Эмерик Шопрад высказал мнение, что после смены правительства можно предположить, что Франция подаст заявку в БРИКС, сообщили РИА Новости.

БРИКС пропагандирует идею о многополярности мира. Аналитик Эмерик Шопрад уверен, что Франция также всегда руководствовалась данным принципом. Политический курс особенно заметно сменило нынешнее правительство. Теоретически можно предположить, что смена власти во Франции отразится на ее намерении стать полноценным участником БРИКС.

Собеседник уточнил, что Франция сейчас открыто следует американской линии. Подобная тенденция сложилась после того, как президентом стал Жак Ширак. Аналитик напомнил, что Франция территориально считается глобальной державой, обладающая масштабной морской зоной. Париж — частый участник различных региональных и международных форумов. Территории Франции расположены во многих уголках мира, в частности, на Тихом океане и в Карибском море.

«Вступление в БРИКС — это возвращение к нашей естественной политике. Так что это абсолютно естественно, а не странно. И это реалистично, так как Франция — это не только европейская страна», — рассказал на полях Восточного экономического форума аналитик Эмерик Шопрад.

Ранее сообщалось, что в США заявили, что желание Анкары вступить в БРИКС вызывает напряженность.