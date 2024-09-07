В США заявили, что желание Анкары вступить в БРИКС вызывает страх

По словам американского журналиста Джексона Хинкла, Вашингтон испытывает страх из-за того, что Анкара хочет вступить в БРИКС. Об этом сообщило РИА Новости.

Он уточнил, что Штаты пугает то, что, будучи одним из наиболее важных членов Североатлантического альянса, Турция обсуждает вступление в это объединение.

По мнению эксперта, у турецкого лидера наблюдается многовекторный характер политики, поэтому вступление Анкары в БРИКС действительно случится.

Ранее глава Экспертного совета Виктория Панова пояснила, почему Запад напрягся по поводу БРИКС.