Экс-депутат Госсовета РТ Ганибаев получил 3,5 года за хищение средств инвалидов

Суд вынес приговор экс-депутату Госсовета РТ 66-летнему Рифату Ганибаеву, которого обвиняли в хищении средств при покупке подгузников и пеленок для инвалидов, пишет интернет-портал KazanFirst .

Суд назначил Рифату Ганибаеву лишение свободы сроком на три года и шесть месяцев.

«Назначенное наказание подсудимого считать условным с испытательным сроком четыре года», — зачитал судья Вахитовского райсуда Казани Юрий Арсенюк.

Суд постановил, что экс-депутат Госсовета РТ не имеет право менять место жительства. В настоящее время арест наложен на недвижимость Ганибаева. Ему принадлежит квартира, стоимость которой оценили более чем в два миллиона. Также он является собственником двух земельных участков общей стоимостью 398 тысяч рублей и нежилого здания, стоимость которого составляет 134 тысячи рублей. Суд рассмотрит гражданский иск о возмещении средств Фонду, где примет соответствующие решения относительно недвижимости.

Журналист KazanFirst поговорил с адвокатом Ганибаева. Юрист уверяет, что его подзащитный не виновен. Сторона намерена подавать апелляцию.

«Кристально честный человек. У него постоянный контроль над работой, он вникает во всю нашу деятельность, ко всем инвалидам всегда с душой. Я знаю, что подгузники, которые стали причиной возбуждения уголовного дела, передавались в руки каждому инвалиду», — сказала журналисту KazanFirst специалист по социализации и реабилитации Общества инвалидов РТ Елена Коваленко.

Следствие считает, что Рифат Ганибаев в 2018 году распорядился о закупке памперсов и пеленок для инвалидов на общую сумму 88 миллионов рублей. Согласно записям в документах, средства передали пяти тысячам инвалидам. В реальности люди не получили помощь. Судебный процесс стартовал в марте 2022 года. За два года состояние здоровья Ганибаева ухудшилось. Теперь он передвигается на инвалидной коляске.

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