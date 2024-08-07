Экс-депутат Госсовета РТ Ганибаев получил 3,5 года за хищение средств инвалидов

Актуально
медиасток.рф

Фото: [медиасток.рф]

Суд вынес приговор экс-депутату Госсовета РТ 66-летнему Рифату Ганибаеву, которого обвиняли в хищении средств при покупке подгузников и пеленок для инвалидов, пишет интернет-портал KazanFirst.

Суд назначил Рифату Ганибаеву лишение свободы сроком на три года и шесть месяцев.

«Назначенное наказание подсудимого считать условным с испытательным сроком четыре года», — зачитал судья Вахитовского райсуда Казани Юрий Арсенюк.

Суд постановил, что экс-депутат Госсовета РТ не имеет право менять место жительства. В настоящее время арест наложен на недвижимость Ганибаева. Ему принадлежит квартира, стоимость которой оценили более чем в два миллиона. Также он является собственником двух земельных участков общей стоимостью 398 тысяч рублей и нежилого здания, стоимость которого составляет 134 тысячи рублей. Суд рассмотрит гражданский иск о возмещении средств Фонду, где примет соответствующие решения относительно недвижимости.

Журналист KazanFirst поговорил с адвокатом Ганибаева. Юрист уверяет, что его подзащитный не виновен. Сторона намерена подавать апелляцию.

«Кристально честный человек. У него постоянный контроль над работой, он вникает во всю нашу деятельность, ко всем инвалидам всегда с душой. Я знаю, что подгузники, которые стали причиной возбуждения уголовного дела, передавались в руки каждому инвалиду», — сказала журналисту KazanFirst специалист по социализации и реабилитации Общества инвалидов РТ Елена Коваленко.

Следствие считает, что Рифат Ганибаев в 2018 году распорядился о закупке памперсов и пеленок для инвалидов на общую сумму 88 миллионов рублей. Согласно записям в документах, средства передали пяти тысячам инвалидам. В реальности люди не получили помощь. Судебный процесс стартовал в марте 2022 года. За два года состояние здоровья Ганибаева ухудшилось. Теперь он передвигается на инвалидной коляске.

Ранее сообщалось, что арестованы все участники нападения на чемпиона России по боксу Дмитрия Двали.

Актуально